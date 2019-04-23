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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 497498499500
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 09:52

Міжбанк відкриття

На відкритті міжбанку американський долар подешевшав в покупці і в продажу на 3 копійки. Євро знизилось на 4 копійки в покупці і в продажу.

Долар 26,60/26,62
Євро 29,81/29,83
Рубль 0,4164/0,4169

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,63/26,65 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,85/29,87. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4174/0,4179.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 17:05

Міжбанк закриття

На закритті міжбанку американський долар подорожчав в покупці на 4 копійки, в продажу — на 5 копійок. Євро додав 2 копійки в продажу, а в покупці залишився на ранковому рівні.

Долар 26,64/26,67
Євро 29,81/29,85
Рубль 0,4146/0,4153

Зранку на торгах по долару пропозиція перевищувала попит на тлі наростаючих обсягів операцій як покупців, так і продавців.

О 12:00 торги по долару були на піку активності. Проходили операції по лотах до 1 млн доларів за істотної переваги пропозиції над попитом. НБУ виходив на торги в «анонімному» форматі через Matching і купив не менше 15 млн доларів за ціною 26,59/26,595 гривень.

Перед обідом попит і пропозиція на торгах по долару поступово вирівнюються.

Після 14:00 активність на торгах різко знизилася.

О 17:00 міжбанк закрився в діапазоні 26,6400 / 26,6750 грн/дол
Ірина_
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  #<1 ... 497498499500
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