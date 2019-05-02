RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 497498499500
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 09:52

Міжбанк відкриття

На відкритті міжбанку американський долар подешевшав в покупці і в продажу на 3 копійки. Євро знизилось на 4 копійки в покупці і в продажу.

Долар 26,60/26,62
Євро 29,81/29,83
Рубль 0,4164/0,4169

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,63/26,65 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,85/29,87. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4174/0,4179.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 847
З нами з: 14.09.13
Подякував: 136 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 17:05

Міжбанк закриття

На закритті міжбанку американський долар подорожчав в покупці на 4 копійки, в продажу — на 5 копійок. Євро додав 2 копійки в продажу, а в покупці залишився на ранковому рівні.

Долар 26,64/26,67
Євро 29,81/29,85
Рубль 0,4146/0,4153

Зранку на торгах по долару пропозиція перевищувала попит на тлі наростаючих обсягів операцій як покупців, так і продавців.

О 12:00 торги по долару були на піку активності. Проходили операції по лотах до 1 млн доларів за істотної переваги пропозиції над попитом. НБУ виходив на торги в «анонімному» форматі через Matching і купив не менше 15 млн доларів за ціною 26,59/26,595 гривень.

Перед обідом попит і пропозиція на торгах по долару поступово вирівнюються.

Після 14:00 активність на торгах різко знизилася.

О 17:00 міжбанк закрився в діапазоні 26,6400 / 26,6750 грн/дол
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 847
З нами з: 14.09.13
Подякував: 136 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 17:43

Міжбанк закриття

На закритті міжбанку американський долар подешевшав у купівлі і в продажу на 9 копійок. Євро знизилося на 13 копійок як у купівлі, так і в продажу.

Долар 26,59/26,62
Євро 29,62/29,65
Рубль 0,4100/0,4110

Торги по долару були достатньо активні вже до 11 години.

До обіду проходили операції по лотах до 1 млн доларів за хиткої рівноваги попиту і пропозиції.

Після 14:00 торги почали поступово знижувати активність, великих лотів вже не було. Суми одиничних операцій не перевищували 200-300 тисяч доларів за однакового попиту і пропозиції.

О 17:00 торги по долару завершилися в діапазоні 26,5900 / 26,6200 грн / дол.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 847
З нами з: 14.09.13
Подякував: 136 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:35

Міжбанк відкриття

На відкритті міжбанку американський долар подешевшав в покупці на 13 копійок, а в продажу на 12 копійок. Євро знизилось на 16 копійок в покупці і на 15 копійок в продажу.

Долар 26,55/26,59
Євро 29,59/29,63
Рубль 0,413/0,414

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,59/26,62 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,62/29,65. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4100/0,4110.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 847
З нами з: 14.09.13
Подякував: 136 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:10

Міжбанк закриття

На закритті міжбанку американський долар подешевшав в покупці на 18 копійок, а в продажу на 17 копійок. Євро так само знизилося на 18 копійок в покупці і на 17 копійок в продажу.

Долар 26,37/26,42
Євро 29,41/29,46
Рубль 0,4071/0,4083
Торги по долару були активні з 11 ранку. Більшість клієнтів поспішала завершити свої операції по місяцю і не особливо торгувалася.

На 12 годину на торгах по долару попит був нижчий за пропозицію, що придавлювало котирування.

О 13:00 торги були на максимальної активності, а одразу після обіду пішли на спад.

Торги завершилися о 17:00 в діапазоні 26,3700 / 26,4200 грн/дол.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 847
З нами з: 14.09.13
Подякував: 136 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:41

Міжбанк відкриття

На відкритті міжбанку американський долар залишився на колишньому рівні. Євро додав 11 копійок в покупці і 11 копійок в продажу.

Долар 26,37/26,42
Євро 29,52/29,57
Рубль 0,4061/0,4072

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,3700-26,4200 грн / дол. Торги по євро закрилися на рівні 29,4157-29,4688 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4071-0,4083 грн/руб.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 847
З нами з: 14.09.13
Подякував: 136 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:00

Міжбанк закриття

На закритті міжбанку американський долар подорожчав у покупці на 21 копійку, в продажу — на 20 копійок. Євро додало 20 копійок в покупці і в продажу.

Долар 26,58/26,62
Євро 29,72/29,77
Рубль 0,4059/0,4067

Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,3700-26,4200 грн / дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 29,5212-29,5719 грн / євро, торги по рублю — 0,4061-0,4072 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 847
З нами з: 14.09.13
Подякував: 136 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 497498499500
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13259)
02.05.2019 18:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.