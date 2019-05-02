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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 кві, 2019 09:52
На відкритті міжбанку американський долар подешевшав в покупці і в продажу на 3 копійки. Євро знизилось на 4 копійки в покупці і в продажу.
Долар 26,60/26,62
Євро 29,81/29,83
Рубль 0,4164/0,4169
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,63/26,65 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,85/29,87. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4174/0,4179.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 17:05
На закритті міжбанку американський долар подорожчав в покупці на 4 копійки, в продажу — на 5 копійок. Євро додав 2 копійки в продажу, а в покупці залишився на ранковому рівні.
Долар 26,64/26,67
Євро 29,81/29,85
Рубль 0,4146/0,4153
Зранку на торгах по долару пропозиція перевищувала попит на тлі наростаючих обсягів операцій як покупців, так і продавців.
О 12:00 торги по долару були на піку активності. Проходили операції по лотах до 1 млн доларів за істотної переваги пропозиції над попитом. НБУ виходив на торги в «анонімному» форматі через Matching і купив не менше 15 млн доларів за ціною 26,59/26,595 гривень.
Перед обідом попит і пропозиція на торгах по долару поступово вирівнюються.
Після 14:00 активність на торгах різко знизилася.
О 17:00 міжбанк закрився в діапазоні 26,6400 / 26,6750 грн/дол
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Додано: Чет 25 кві, 2019 17:43
На закритті міжбанку американський долар подешевшав у купівлі і в продажу на 9 копійок. Євро знизилося на 13 копійок як у купівлі, так і в продажу.
Долар 26,59/26,62
Євро 29,62/29,65
Рубль 0,4100/0,4110
Торги по долару були достатньо активні вже до 11 години.
До обіду проходили операції по лотах до 1 млн доларів за хиткої рівноваги попиту і пропозиції.
Після 14:00 торги почали поступово знижувати активність, великих лотів вже не було. Суми одиничних операцій не перевищували 200-300 тисяч доларів за однакового попиту і пропозиції.
О 17:00 торги по долару завершилися в діапазоні 26,5900 / 26,6200 грн / дол.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:35
На відкритті міжбанку американський долар подешевшав в покупці на 13 копійок, а в продажу на 12 копійок. Євро знизилось на 16 копійок в покупці і на 15 копійок в продажу.
Долар 26,55/26,59
Євро 29,59/29,63
Рубль 0,413/0,414
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,59/26,62 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,62/29,65. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4100/0,4110.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:10
На закритті міжбанку американський долар подешевшав в покупці на 18 копійок, а в продажу на 17 копійок. Євро так само знизилося на 18 копійок в покупці і на 17 копійок в продажу.
Долар 26,37/26,42
Євро 29,41/29,46
Рубль 0,4071/0,4083
Торги по долару були активні з 11 ранку. Більшість клієнтів поспішала завершити свої операції по місяцю і не особливо торгувалася.
На 12 годину на торгах по долару попит був нижчий за пропозицію, що придавлювало котирування.
О 13:00 торги були на максимальної активності, а одразу після обіду пішли на спад.
Торги завершилися о 17:00 в діапазоні 26,3700 / 26,4200 грн/дол.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 09:41
На відкритті міжбанку американський долар залишився на колишньому рівні. Євро додав 11 копійок в покупці і 11 копійок в продажу.
Долар 26,37/26,42
Євро 29,52/29,57
Рубль 0,4061/0,4072
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,3700-26,4200 грн / дол. Торги по євро закрилися на рівні 29,4157-29,4688 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4071-0,4083 грн/руб.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 17:00
На закритті міжбанку американський долар подорожчав у покупці на 21 копійку, в продажу — на 20 копійок. Євро додало 20 копійок в покупці і в продажу.
Долар 26,58/26,62
Євро 29,72/29,77
Рубль 0,4059/0,4067
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,3700-26,4200 грн / дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 29,5212-29,5719 грн / євро, торги по рублю — 0,4061-0,4072 грн/рубль.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:46
На відкритті міжбанку американський долар подешевшав на 8 копійок в покупці і на 7 копійок в продажу. Євро знизилося на 13 копійок в покупці і 15 копійок в продажу.
Долар 26,50/26,55
Євро 29,59/29,62
Рубль 0,4041/0,4052
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,58/26,62 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,72/29,77. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4059/0,4067.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:45
На закритті міжбанку американський долар подешевшав на 2 копійки в покупці і на 4 копійки в продажу. Євро знизився на 3 копійки в покупці і в продажу.
Долар 26,48/26,51
Євро 29,56/29,59
Рубль 0,4062/0,4069
У першу годину сесії на торгах по долару пропозиція перевищувала попит, що трохи знизило котирування.
О 12 годині, після виходу НБУ в «тихому і анонімному» режимі через Matching зі скупкою 20 млн доларів за 26,50 гривень, курс якийсь час утримувався в межах 26,48 / 26,51. Але як тільки регулятор остаточно покинув ринок — котирування просіли.
До 13:00 попит був нижчий за пропозицію, а більшість великих гравців поступово завершувала свої основні угоди.
Станом на 15:00 торги були вже на мінімальній активності.
О 17:00 міжбанк закрився в діапазоні 26,4800-26,5100 грн / дол.
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