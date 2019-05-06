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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 498499500501
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:52

Міжбанк закриття

На закритті міжбанку американський долар подешевшав у покупці на 12 копійок, в продажу — 13 копійок. Євро скинуло 13 копійок у покупці і 14 копійок в продажу.

Долар 26,40/26,44
Євро 29,54/29,58
Рубль 0,4050/0,4058

На торгах по долару до 11 години кількість продавців перевищувала кількість бажаючих купити валюту. Ймовірно, основними продавцями були нерезиденти, які готуються до завтрашнього аукціону Мінфіну України з продажу ОВДП.

До 12:00 на торгах спостерігалася підвищена активність.

Станом на 15:00 на торгах по долару вже мінімальні обороти. Йшли одиничні угоди по лотах до 200 тисяч доларів за невеликої переваги пропозиції над попитом.

О 17:00 міжбанк закрився в діапазоні 26,4000-26,4400 грн / дол.
Ірина_
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