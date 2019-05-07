На закритті міжбанку американський долар подешевшав у покупці на 12 копійок, в продажу — 13 копійок. Євро скинуло 13 копійок у покупці і 14 копійок в продажу.
Долар 26,40/26,44
Євро 29,54/29,58
Рубль 0,4050/0,4058
На торгах по долару до 11 години кількість продавців перевищувала кількість бажаючих купити валюту. Ймовірно, основними продавцями були нерезиденти, які готуються до завтрашнього аукціону Мінфіну України з продажу ОВДП.
До 12:00 на торгах спостерігалася підвищена активність.
Станом на 15:00 на торгах по долару вже мінімальні обороти. Йшли одиничні угоди по лотах до 200 тисяч доларів за невеликої переваги пропозиції над попитом.
О 17:00 міжбанк закрився в діапазоні 26,4000-26,4400 грн / дол.