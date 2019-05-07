На торгах по долару до 11 години кількість продавців перевищувала кількість бажаючих купити валюту. Ймовірно, основними продавцями були нерезиденти, які готуються до завтрашнього аукціону Мінфіну України з продажу ОВДП.
До 12:00 на торгах спостерігалася підвищена активність.
Станом на 15:00 на торгах по долару вже мінімальні обороти. Йшли одиничні угоди по лотах до 200 тисяч доларів за невеликої переваги пропозиції над попитом.
О 17:00 міжбанк закрився в діапазоні 26,4000-26,4400 грн / дол.
Зранку торги по долару проходили за явного перевищення пропозиції над попитом, що обвалювало курс. Проводилися операції по лотах до 1 млн доларів.
До 12:00 на торгах по долару пропозиція перевищувала попит. НБУ вже виходив на ринок з купівлею валюти в «анонімному» форматі й купив свої стандартні 20 млн доларів за 26,40 гривень. Як тільки він перестав скуповувати валюту — курс почав просідати ще нижче.
Перед обідом активність на торгах була на максимумі, а після обіду учасники торгів вже різко знизили обсяги угод.
Торги закрилися в діапазоні 26,2800-26,3200 грн / дол.