Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 тра, 2019 16:52
На закритті міжбанку американський долар подешевшав у покупці на 12 копійок, в продажу — 13 копійок. Євро скинуло 13 копійок у покупці і 14 копійок в продажу. Долар 26,40/26,44 Євро 29,54/29,58 Рубль 0,4050/0,4058 На торгах по долару до 11 години кількість продавців перевищувала кількість бажаючих купити валюту. Ймовірно, основними продавцями були нерезиденти, які готуються до завтрашнього аукціону Мінфіну України з продажу ОВДП. До 12:00 на торгах спостерігалася підвищена активність. Станом на 15:00 на торгах по долару вже мінімальні обороти. Йшли одиничні угоди по лотах до 200 тисяч доларів за невеликої переваги пропозиції над попитом. О 17:00 міжбанк закрився в діапазоні 26,4000-26,4400 грн / дол.
Ірина_
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Додано: Вів 07 тра, 2019 06:59
Ірина_
Добрый день. У вас с 24.04 курсы НБУ не обновляются - нет данных за 2/3/6/7 мая. И сервис загрузки курсов
http://fin.1c.ua
тоже выдает старый курс на эти дни
leriy_dyachenko
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Додано: Вів 07 тра, 2019 09:34
Добрый день
leriy_dyachenko
!
Приносим свои извинения, однако, в связи с техническими сложностями, мы не сможем отправить курсы НБУ для 1С.
Информацию о курсах НБУ на сегодня вы сможете посмотреть по ссылкам:
https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/metal https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal ... riod=daily
Надеемся на понимание.
Причина технических сложностей:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44814 ... -s-obyskom
С ув.
Ірина_
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Додано: Вів 07 тра, 2019 09:38
На відкритті міжбанку американський долар подешевшав у продажу на 1 копійку, а в покупці не змінився. Євро подорожчало на 5 копійок в покупці і 4 копійки в продажу. Долар 26,40/26,43 Євро 29,59/29,62 Рубль 0,4046/0,4055 Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,4000-26,4400 грн/дол. Торги по євро закрилися на рівні 29,5468/29,5890. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4050-0,4058.
Ірина_
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Додано: Вів 07 тра, 2019 16:48
До закриття міжбанку американський долар подешевшав в покупці на 12 копійок, в продажу на 11 копійок. Євро знизився відразу на 20 копійок в покупці і на 19 копійок в продажу. Долар 26,28/26,32 Євро 29,39/29,43 Рубль 0,4032/0,4039 Зранку торги по долару проходили за явного перевищення пропозиції над попитом, що обвалювало курс. Проводилися операції по лотах до 1 млн доларів. До 12:00 на торгах по долару пропозиція перевищувала попит. НБУ вже виходив на ринок з купівлею валюти в «анонімному» форматі й купив свої стандартні 20 млн доларів за 26,40 гривень. Як тільки він перестав скуповувати валюту — курс почав просідати ще нижче. Перед обідом активність на торгах була на максимумі, а після обіду учасники торгів вже різко знизили обсяги угод. Торги закрилися в діапазоні 26,2800-26,3200 грн / дол.
Ірина_
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Додано: Сер 08 тра, 2019 09:34
На відкритті міжбанку американський долар подешевшав у покупці на 2 копійки, в продажу на 1 копійку. Євро подорожчало на 4 копійки в покупці і на 5 копійок в продажу. Долар 26,26/26,31 Євро 29,43/29,48 Рубль 0,4023/0,4032 Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,2800-26,3200 грн / дол. Торги по євро закрилися на рівні 29,3941-29,4389. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4032-0,4039.
Ірина_
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:27
[quote="4661034:Ірина_"]Добрый день
leriy_dyachenko
!
Приносим свои извинения, однако, в связи с техническими сложностями, мы не сможем отправить курсы НБУ для 1С.
Информацию о курсах НБУ на сегодня вы сможете посмотреть по ссылкам:
https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/metal https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal ... riod=daily
Надеемся на понимание.
Причина технических сложностей:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44814 ... -s-obyskom
Подскажите, пожалуйста, когда можно ожидать обновления курсов НБУ? А то этой проблеме уже 2 недели. Бухгалтера мучаются!
Заранее спасибо.
Len_OK
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:24
Len_OK наши специалисты работают над этим, трудно сказать строки. С ув.
Ірина_
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:48
На закритті міжбанку американський долар подешевшав у покупці на 6 копійок, у продажу на 8 копійок. Євро подешевшало на 9 копійок в покупці і на 10 копійок у продажу. Долар 26,20/26,23 Євро 29,34/29,38 Рубль 0,4020/0,4029 Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,2600-26,3100 грн / дол, торги по євро — в діапазоні 29,4348-29,4882 грн / євро, торги по рублю — в діапазоні 0,4023-0,4032 грн / рубль.
Ірина_
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