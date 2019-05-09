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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 498499500501
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:52

Міжбанк закриття

На закритті міжбанку американський долар подешевшав у покупці на 12 копійок, в продажу — 13 копійок. Євро скинуло 13 копійок у покупці і 14 копійок в продажу.

Долар 26,40/26,44
Євро 29,54/29,58
Рубль 0,4050/0,4058

На торгах по долару до 11 години кількість продавців перевищувала кількість бажаючих купити валюту. Ймовірно, основними продавцями були нерезиденти, які готуються до завтрашнього аукціону Мінфіну України з продажу ОВДП.

До 12:00 на торгах спостерігалася підвищена активність.

Станом на 15:00 на торгах по долару вже мінімальні обороти. Йшли одиничні угоди по лотах до 200 тисяч доларів за невеликої переваги пропозиції над попитом.

О 17:00 міжбанк закрився в діапазоні 26,4000-26,4400 грн / дол.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 06:59

Ірина_
Добрый день. У вас с 24.04 курсы НБУ не обновляются - нет данных за 2/3/6/7 мая. И сервис загрузки курсов http://fin.1c.ua тоже выдает старый курс на эти дни
leriy_dyachenko
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:34

Добрый день leriy_dyachenko!
Приносим свои извинения, однако, в связи с техническими сложностями, мы не сможем отправить курсы НБУ для 1С.

Информацию о курсах НБУ на сегодня вы сможете посмотреть по ссылкам: https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/metal https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal ... riod=daily

Надеемся на понимание.

Причина технических сложностей: https://news.finance.ua/ru/news/-/44814 ... -s-obyskom

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:38

Міжбанк відкриття

На відкритті міжбанку американський долар подешевшав у продажу на 1 копійку, а в покупці не змінився. Євро подорожчало на 5 копійок в покупці і 4 копійки в продажу.

Долар 26,40/26,43
Євро 29,59/29,62
Рубль 0,4046/0,4055

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,4000-26,4400 грн/дол. Торги по євро закрилися на рівні 29,5468/29,5890. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4050-0,4058.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:48

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар подешевшав в покупці на 12 копійок, в продажу на 11 копійок. Євро знизився відразу на 20 копійок в покупці і на 19 копійок в продажу.

Долар 26,28/26,32
Євро 29,39/29,43
Рубль 0,4032/0,4039

Зранку торги по долару проходили за явного перевищення пропозиції над попитом, що обвалювало курс. Проводилися операції по лотах до 1 млн доларів.

До 12:00 на торгах по долару пропозиція перевищувала попит. НБУ вже виходив на ринок з купівлею валюти в «анонімному» форматі й купив свої стандартні 20 млн доларів за 26,40 гривень. Як тільки він перестав скуповувати валюту — курс почав просідати ще нижче.

Перед обідом активність на торгах була на максимумі, а після обіду учасники торгів вже різко знизили обсяги угод.

Торги закрилися в діапазоні 26,2800-26,3200 грн / дол.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:34

Міжбанк відкриття

На відкритті міжбанку американський долар подешевшав у покупці на 2 копійки, в продажу на 1 копійку. Євро подорожчало на 4 копійки в покупці і на 5 копійок в продажу.

Долар 26,26/26,31
Євро 29,43/29,48
Рубль 0,4023/0,4032

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,2800-26,3200 грн / дол. Торги по євро закрилися на рівні 29,3941-29,4389. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4032-0,4039.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:27

[quote="4661034:Ірина_"]Добрый день leriy_dyachenko!
Приносим свои извинения, однако, в связи с техническими сложностями, мы не сможем отправить курсы НБУ для 1С.

Информацию о курсах НБУ на сегодня вы сможете посмотреть по ссылкам: https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/metal https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal ... riod=daily

Надеемся на понимание.

Причина технических сложностей: https://news.finance.ua/ru/news/-/44814 ... -s-obyskom

Подскажите, пожалуйста, когда можно ожидать обновления курсов НБУ? А то этой проблеме уже 2 недели. Бухгалтера мучаются!
Заранее спасибо.
Len_OK
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:24

Len_OK наши специалисты работают над этим, трудно сказать строки.

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:48

Міжбанк закриття

На закритті міжбанку американський долар подешевшав у покупці на 6 копійок, у продажу на 8 копійок. Євро подешевшало на 9 копійок в покупці і на 10 копійок у продажу.

Долар 26,20/26,23
Євро 29,34/29,38
Рубль 0,4020/0,4029
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,2600-26,3100 грн / дол, торги по євро — в діапазоні 29,4348-29,4882 грн / євро, торги по рублю — в діапазоні 0,4023-0,4032 грн / рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:45

Міжбанк відкриття

На відкритті міжбанку американський долар подорожчав у покупці на 3 копійок, в продажу на 5 копійок. Євро додало 10 копійок в купівлі і 12 копійок у продажу.

Долар 26,23/26,28
Євро 29,44/29,50
Рубль 0,4019/0,4031

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,2000-26,2350 грн/дол. Торги по євро закрилися на рівні 29,3440-29,3805 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4020-0,4029.
Ірина_
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  #<1 ... 498499500501
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