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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 тра, 2019 17:12
На закритті міжбанку американський долар подешевшав в покупці на 2 копійки, в продажу — на 3 копійки. Євро подешевшало на 5 копійок і в покупці, і в продажу.
Долар 26,34/26,37
Євро 29,42/29,46
Рубль 0,4071/0,4078
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,3600-26,4000 грн / дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 29,4757-29,5152 грн / євро, торги по рублю — 0,4073-0,4083 грн / рубль.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 09:53
На закритті міжбанку американський долар в покупці не змінився, у продажу подорожчав на 1 копійку. Євро подешевшало в покупці на 5 копійок, у продажу — на 4 копійки.
Долар 26,34/26,38
Євро 29,37/29,42
Рубль 0,4077/0,4086
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,3400-26,3700 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 29,4296-29,4605 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4071-0,4078.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 16:57
На закритті міжбанку американський долар в покупці скинув 22 копійки, в продажу — 23 копійки. Євро подешевшлов в покупці на 21 копійку, в продажу — на 23 копійки.
Долар 26,12/26,15
Євро 29,16/29,19
Рубль 0,4046/0,4053
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,3400-26,3800 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,3796-29,4242 грн / євро, торги по рублю — 0,4077-0,4086 грн / рубль.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 10:35
На відкритті міжбанку американський долар в покупці скинув 1 копійку, в продажу — 2 копійки. Євро подешевшало в покупці на 5 копійок, в продажу — на 7 копійок.
Долар 26,11/26,13
Євро 29,11/29,12
Рубль 0,4039/0,4047
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,1200-26,1550 грн / дол. Торги по євро закрилися на рівні 29,1603-29,1968. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4046-0,4053.
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