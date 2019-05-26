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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 501502503504
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:08

Міжбанк закриття

На закритті міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 13 копійок, в продажу — на 13 копійок. Євро скинув відразу 14 копійок в покупці і 15 копійок в продажу.

Долар 26,30/26,34
Євро 29,44/29,48
Рубль 0,4075/0,4083

Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,4300-26,4700 грн / дол, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,5883-29,6331 грн / євро, торги по рублю — 0,4086-0,4095 грн / рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:12

Міжбанк відкриття

На відкритті міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 3 копійки, в продажу — на 3 копійки. Євро додало по 5 копійок і в покупці, і в продажу.

Долар 26,33/26,37
Євро 29,49/29,53
Рубль 0,4081/0,4089

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,3000-26,3400 грн /дол. Торги по євро закрилися на рівні 29,4454-29,4876. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4075-0,4083.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:34

Міжбанк закриття

На закритті міжбанку американський долар в покупці не змінився, в продажу скинув 1 копійку. Євро подешевшало на 2 копійки в покупці і на 3 копійки в продажу.

Долар 26,33/26,36
Євро 29,47/29,50
Рубль 0,4082/0,4091

Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,3300-26,3700 грн / дол, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,4974-29,5370 грн / євро, торги по рублю — 0,4081-0,4089 грн / рубль.
Ірина_
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