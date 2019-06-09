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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:46
На закритті міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 15 копійок, в продажу — на 16 копійок. Євро скинуло 10 копійок в покупці і 10 копійок у продажу.
Долар 26,83/26,86
Євро 29,93/29,97
Рубль 0,4103/0,4109
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,9800-27,0200 грн / дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 30,0341-30,0786 грн / євро, торги по рублю — 0,4126-0,4135 грн/ рубль.
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Додано: Вів 04 чер, 2019 09:34
На відкритті міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 31 копійку, у продажу — на 30 копійок. Євро подорожчало на 60 копійок на купівлі і на 60 копійок в продажу.
Долар 27,20/27,23
Євро 30,63/30,67
Рубль 0,4161/0,4170
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,06/27,10 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,31/30,35. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4143/0,4151.
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Додано: Вів 04 чер, 2019 16:42
На закритті міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 9 копійок, в продажу — на 8 копійок. Євро скинуло 13 копійок в покупці і 13 копійок в продажу.
Долар 27,11/27,15
Євро 30,50/30,54
Рубль 0,4157/0,4165
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2000-27,2300 грн / дол. Торги по євро відкрилися в діапазоні 30,6380-30,6718 грн / євро. Торги по рублю — 0,4161-0,4170 грн/рубль.
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Додано: Сер 05 чер, 2019 09:39
На відкритті міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 5 копійок, в продажу — на 5 копійок. Євро скинуло 4 копійки в покупці і 3 копійки в продажу.
Долар 27,06/27,10
Євро 30,46/30,51
Рубль 0,4147/0,4157
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,1100-27,1500 грн / дол. Торги по євро закрилися на рівні 30,5041-30,5464. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4157-0,4165.
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Додано: Сер 05 чер, 2019 16:40
На закритті міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 18 копійок, в продажу — на 19 копійок. Євро скинуло 15 копійок в покупці і 17 копійок в продажу.
Долар 26,88/26,91
Євро 30,31/30,34
Рубль 0,4131/0,4137
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0600-27,1000 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 30,4695-30,5146 грн/євро, торги по рублю – 0,4147-0,4157 грн/рубль.
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Додано: Чет 06 чер, 2019 10:34
На відкритті міжбанку американський долар на купівлі подорожчав на 2 копійки, на продажу — на 3 копійки. Євро скинуло 12 копійок на купівлі і 10 копійок в продажу.
Долар 26,90/26,94
Євро 30,19/30,24
Рубль 0,4116/0,4125
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,88/26,91 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,31/30,34. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4131/0,4137.
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Додано: Чет 06 чер, 2019 18:15
На закритті міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 22 копійки, у продажу — на 24 копійки. Євро скинуло 17 копійок в купівлі і 20 копійок у продажу.
Долар 26,68/26,70
Євро 30,02/30,04
Рубль 0,4095/0,4101
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,9000-26,9400 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 30,1979-30,2401 грн/євро, торги по рублю – 0,4116-0,4125 грн/рубль.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:18
На відкритті міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 7 копійок, в продажу — на 6 копійок. Євро скинуло 6 копійок в покупці і 5 копійок в продажу.
Долар 26,61/26,64
Євро 29,96/29,99
Рубль 0,4084/0,4093
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,68/26,70 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,02/30,04. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4095/0,4101.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:38
На закритті міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 11 копійок, у продажу на 11 копійок. Євро подорожчало на 3 копійки в купівлі і на 3 копійки в продажу.
Долар 26,50/26,53
Євро 29,99/30,02
Рубль 0,4080/0,4086
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,6100-26,6400 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 29,9655-29,9993 грн/євро, торги по рублю – 0,4084-0,4093 грн/рубль.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 09:51
На відкритті міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 5 копійок, в продажу на 4 копійки. Євро скинуло 8 копійок в купівлі і 3 копійки в продажу.
Долар 26,45/26,49
Євро 29,91/29,95
Рубль 0,4081/0,4090
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,50/26,53 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,99/30,02. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4080/0,4086.
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