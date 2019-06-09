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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:08
Re: Межбанк - актуальная информация
Какие курсы сладкие, но почему тогда в обменках свинская маржа? Люди пытаются заработать практически на всем...
Додано: Пон 10 чер, 2019 16:33
Міжбанк закриття
На закритті міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 15 копійок, у продажу на 17 копійок. Євро скинуло 18 копійок у купівлі і 21 копійку в продажу.
Долар 26,30/26,32
Євро 29,73/29,74
Рубль 0,4062/0,4066
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,4500-26,4900 грн/дол. Торги по євро відкрилися в діапазоні 29,9123-29,9548 грн/євро, торги по рублю – 0,4081-0,4090 грн/рубль.
Додано: Пон 10 чер, 2019 16:35
fefelova валюту можна придбати не лише в обмінниках, а й в банках - онлайн, наприклад. Що значно вигідніше)
Ось тема, буде корисна гадаю для Вас - Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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