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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:08
Re: Межбанк - актуальная информация
Какие курсы сладкие, но почему тогда в обменках свинская маржа? Люди пытаются заработать практически на всем...
Додано: Пон 10 чер, 2019 16:33
Міжбанк закриття
На закритті міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 15 копійок, у продажу на 17 копійок. Євро скинуло 18 копійок у купівлі і 21 копійку в продажу.
Долар 26,30/26,32
Євро 29,73/29,74
Рубль 0,4062/0,4066
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,4500-26,4900 грн/дол. Торги по євро відкрилися в діапазоні 29,9123-29,9548 грн/євро, торги по рублю – 0,4081-0,4090 грн/рубль.
Додано: Пон 10 чер, 2019 16:35
fefelova валюту можна придбати не лише в обмінниках, а й в банках - онлайн, наприклад. Що значно вигідніше)
Ось тема, буде корисна гадаю для Вас - Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Додано: Вів 11 чер, 2019 09:52
Міжбанк відкриття
На відкритті міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 9 копійок, в продажу на 8 копійок. Євро скинуло 8 копійок в купівлі і 5 копійок в продажу.
Долар 26,21/26,24
Євро 29,65/29,69
Рубль 0,4053/0,4062
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,30/26,32 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,73/29,74. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4062/0,4066.
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:45
Міжбанк закриття
На закритті міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 25 копійок, у продажу — на 25 копійок. Євро додало 28 копійок на купівлі і 28 копійок на продажу.
Долар 26,46/26,49
Євро 29,93/29,97
Рубль 0,4100/0,4107
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,2100-26,2400 грн/долл., торги по євро відкрилися в діапазоні 29,6592-29,6905 грн/євро, торги по рублю – 0,4053/0,4062 грн/рубль.
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