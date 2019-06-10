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Межбанк - актуальная
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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 503504505506
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:08

Re: Межбанк - актуальная информация

Какие курсы сладкие, но почему тогда в обменках свинская маржа? Люди пытаются заработать практически на всем...
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:33

Міжбанк закриття

На закритті міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 15 копійок, у продажу на 17 копійок. Євро скинуло 18 копійок у купівлі і 21 копійку в продажу.

Долар 26,30/26,32
Євро 29,73/29,74
Рубль 0,4062/0,4066

Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,4500-26,4900 грн/дол. Торги по євро відкрилися в діапазоні 29,9123-29,9548 грн/євро, торги по рублю – 0,4081-0,4090 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:35

fefelova валюту можна придбати не лише в обмінниках, а й в банках - онлайн, наприклад. Що значно вигідніше)
Ось тема, буде корисна гадаю для Вас - Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:52

Міжбанк відкриття

На відкритті міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 9 копійок, в продажу на 8 копійок. Євро скинуло 8 копійок в купівлі і 5 копійок в продажу.

Долар 26,21/26,24
Євро 29,65/29,69
Рубль 0,4053/0,4062

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,30/26,32 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,73/29,74. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4062/0,4066.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:45

Міжбанк закриття

На закритті міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 25 копійок, у продажу — на 25 копійок. Євро додало 28 копійок на купівлі і 28 копійок на продажу.

Долар 26,46/26,49
Євро 29,93/29,97
Рубль 0,4100/0,4107

Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,2100-26,2400 грн/долл., торги по євро відкрилися в діапазоні 29,6592-29,6905 грн/євро, торги по рублю – 0,4053/0,4062 грн/рубль.
Ірина_
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