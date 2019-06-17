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Межбанк - актуальная
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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 503504505506
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:08

Re: Межбанк - актуальная информация

Какие курсы сладкие, но почему тогда в обменках свинская маржа? Люди пытаются заработать практически на всем...
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:33

Міжбанк закриття

На закритті міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 15 копійок, у продажу на 17 копійок. Євро скинуло 18 копійок у купівлі і 21 копійку в продажу.

Долар 26,30/26,32
Євро 29,73/29,74
Рубль 0,4062/0,4066

Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,4500-26,4900 грн/дол. Торги по євро відкрилися в діапазоні 29,9123-29,9548 грн/євро, торги по рублю – 0,4081-0,4090 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:35

fefelova валюту можна придбати не лише в обмінниках, а й в банках - онлайн, наприклад. Що значно вигідніше)
Ось тема, буде корисна гадаю для Вас - Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:52

Міжбанк відкриття

На відкритті міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 9 копійок, в продажу на 8 копійок. Євро скинуло 8 копійок в купівлі і 5 копійок в продажу.

Долар 26,21/26,24
Євро 29,65/29,69
Рубль 0,4053/0,4062

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,30/26,32 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,73/29,74. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4062/0,4066.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:45

Міжбанк закриття

На закритті міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 25 копійок, у продажу — на 25 копійок. Євро додало 28 копійок на купівлі і 28 копійок на продажу.

Долар 26,46/26,49
Євро 29,93/29,97
Рубль 0,4100/0,4107

Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,2100-26,2400 грн/долл., торги по євро відкрилися в діапазоні 29,6592-29,6905 грн/євро, торги по рублю – 0,4053/0,4062 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:41

Міжбанк відкриття

На відкритті міжбанку американський долар в купівлі не змінився, в продажу подорожчав на копійку. Євро додало 5 копійок в покупці і 6 копійок у продажу.

Долар 26,46/26,50
Євро 29,98/30,03
Рубль 0,4094/0,4104

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,46/26,49 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,93/29,97. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4100/0,4107.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:37

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар залишився на ранковому рівні. Євро скинуло 5 копійок у покупці і 6 копійок у продажу.

Долар 26,46/26,50
Євро 29,93/29,97
Рубль 0,4088/0,4097

Відкрилися торги по долара в діапазоні 26,4600-26,5000 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 29,9897-30,0324 грн/євро, торги по рублю – 0,4094-0,4104 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:48

Міжбанк відкриття

На відкритті міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 6 копійок. Євро знизилося на 12 копійок в купівлі і на 11 копійок в продажу.

Долар 26,40/26,44
Євро 29,81/29,86
Рубль 0,4080/0,4088

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,46/26,50 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,93/29,97. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4088/0,4097.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:30

Міжбанк закриття

На закритті міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 3 копійки, у продажу — на 2 копійки. Євро знизилося на 2 копійки в купівлі і на 3 копійки у продажу.

Долар 26,43/26,46
Євро 29,79/29,83
Рубль 0,4091/0,4098

Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,4000-26,4400 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 29,8188-29,8613 грн/євро, торги по рублю – 0,4080-0,4088 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:52

Міжбанк відкриття

На відкритті міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 2 копійки, а в продажу на 1 копійку. Євро подорожчало в покупці на 2 копійки, і не змінилося на продажу.

Долар 26,44/26,47
Євро 29,71/29,74
Рубль 0,4114/0,4124

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,42/26,46 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,69/29,74. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4105/0,4115.
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