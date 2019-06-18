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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:53
На закритті міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 8 копійок, у продажу — на 8 копійок. Євро скинуло 19 копійок у купівлі і 20 копійок у продажу.
Долар 26,36/26,39
Євро 29,52/29,54
Рубль 0,4121/0,4126
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,4400-26,4700 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 29,7106-29,7416 грн/євро, торги по рублю – 0,4114-0,4124 грн/рубль.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 10:00
На відкритті міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 5 копійок, а у продажу на 4 копійки. Євро знизилося в купівлі на 7 копійок, і на 5 копійок в продажу.
Долар 26,31/26,35
Євро 29,45/29,49
Рубль 0,4103/0,4113
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,36/26,39 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,52/29,54. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4121/0,4126.
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