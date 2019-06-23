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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:53
На закритті міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 8 копійок, у продажу — на 8 копійок. Євро скинуло 19 копійок у купівлі і 20 копійок у продажу.
Долар 26,36/26,39
Євро 29,52/29,54
Рубль 0,4121/0,4126
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,4400-26,4700 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 29,7106-29,7416 грн/євро, торги по рублю – 0,4114-0,4124 грн/рубль.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 10:00
На відкритті міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 5 копійок, а у продажу на 4 копійки. Євро знизилося в купівлі на 7 копійок, і на 5 копійок в продажу.
Долар 26,31/26,35
Євро 29,45/29,49
Рубль 0,4103/0,4113
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,36/26,39 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,52/29,54. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4121/0,4126.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 16:42
На закритті міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 4 копійки, у продажу — на 3 копійки. Євро додало в купівлі 7 копійок, у продажу — на 6 копійок.
Долар 26,35/26,38
Євро 29,52/29,55
Рубль 0,4117/0,4124
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,3100-26,3500 грн/дол., торги по євро — 29,4566-29,4988 грн/євро, торги по рублю – 0,4103-0,4113 грн/рубль.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 09:33
На відкритті міжбанку американський долар в купівлі не змінився, а в продажу подорожчав на 2 копійки. Євро підскочило в купівлі на 19 копійок, і на 21 копійку в продажу.
Долар 26,35/26,40
Євро 29,71/29,76
Рубль 0,4106/0,4157
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,35/26,38 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,52/-29,55. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4117-0,4124.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 16:31
На закритті міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 4 копійки, у продажу — на 6 копійок. Євро додало 1 копійку в купівлі, а в продажу подешевшало на 1 копійку.
Долар 26,31/26,34
Євро 29,72/29,75
Рубль 0,4173/0,4182
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,3500-26,4000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,7100-29,7600 грн/євро, торги по рублю – 0,4106-0,4157 грн/рубль.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:28
На відкритті міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 3 копійки, в продажу на 4 копійки. Євро знизилося в купівлі на 6 копійок, і на 7 копійок в продажу.
Долар 26,28/26,30
Євро 29,66/29,68
Рубль 0,4160/0,4165
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,31/26,34 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,72/29,75. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4173/0,4182.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:42
На закритті міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 15 копійок, у продажу — на 14 копійок. Євро знизилося в купівлі на 7 копійок, у продажу — на 6 копійок.
Долар 26,13/26,16
Євро 29,59/29,62
Рубль 0,4132/0,4142
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,2800-26,3000 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 29,6648-29,6848 грн/євро, торги по рублю – 0,4160-0,4165 грн/рубль.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:50
На відкритті міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 1 копійку, а в продажу не змінився. Євро подорожчало в купівлі на 13 копійок, і на 14 копійок в продажу.
Долар 26,12/26,16
Євро 29,72/29,76
Рубль 0,4145/0,4156
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,13/26,16 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,59/29,62. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4132/0,4142.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 16:55
На закритті міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 5 копійок, у продажу — на 3 копійки. Євро подорожчало в купівлі на 7 копійок, у продажу — на 5 копійок.
Долар 26,17/26,19
Євро 29,79/29,81
Рубль 0,4153/0,4158
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,1200-26,1600 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 29,7219-29,7622 грн/євро, торги по рублю – 0,4145-0,4156 грн/рубль.
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