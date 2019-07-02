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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 чер, 2019 18:14
На закритті міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 2 копійки, у продажу — на 1 копійку. Євро в купівлі додав 1 копійку, а в продажу скинув 1 копійку.
Долар 26,18/26,20
Євро 29,82/29,84
Рубль 0,4162/0,4171
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,1600-26,1900 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 29,8197/29,8539 грн/євро, торги по рублю – 0,4180/0,4187 грн/рубль.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:36
На відкритті міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 2 копійки, а в продажу на копійку. Євро впало в покупці на 10 копійок, і на 10 копійок в продажу.
Долар 26,16/26,19
Євро 29,72/29,74
Рубль 0,4160/0,4170
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,18/26,20 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,82/29,84. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4162/0,4171.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:52
На відкритті міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 3 копійки. Євро підвищилося в покупці на 8 копійок, і на 8 копійок на продажу.
Долар 26,19/26,21
Євро 29,77/29,79
Рубль 0,4146/0,4152
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,16/26,18 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,69/29,71. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4148/0,4156.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:53
На відкритті міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 3 копійки, а в продажу — на 5 копійок. Євро знизилося в покупці на 5 копійок, і на 3 копійки в продажу.
Долар 26,17/26,21
Євро 29,64/29,68
Рубль 0,4158/0,4168
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,14/26,16 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,69/29,71. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4142/0,4150.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 17:40
На закритті міжбанку американський долар у купівлі додав 1 копійку, а в продажу втратив 1 копійку. Євро подорожчало в купівлі на 4 копійки, у продажу — на 2 копійки.
Долар 26,18/26,20
Євро 29,68/29,70
Рубль 0,4163/0,4168
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,1700/26,2100 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 29,6401/29,6854 грн/євро, торги по рублю – 0,4158/0,4168 грн/рубль.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 09:45
На відкритті міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 5 копійок, у продажу знизився на 4 копійки. Євро подешевшало в покупці на 9 копійок, в продажу — на 8 копійок.
Долар 26,12/26,14
Євро 29,47/29,49
Рубль 0,4120/0,4129
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,17/26,18 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,56/29,57. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4130/0,4136.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 16:52
На закритті міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 20 копійок, у продажу — на 19 копійок. Євро скинуло 20 копійок на купівлі і на 19 копійок на продажу.
Долар 25,92/25,95
Євро 29,27/29,30
Рубль 0,4075/0,4081
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,1200-26,1450 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 29,4738-29,4994 грн/євро, торги по рублю – 0,4120-0,4129 грн/рубль.
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