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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 506507508509
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:30

Міжбанк закриття

На закритті міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 11 копійок, в продажу на 11 копійок. Євро подешевшало в покупці і в продажу — на 25 копійок.

Долар 25,64/25,68
Євро 28,77/28,81
Рубль 0,4020/0,4028

Нагадаємо, 4 липня торги завершилися в діапазоні 25,81/25,83 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 29,09/29,11 грн/євро, торги по рублю – 0,4061/0,4067 грн/руб.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:10

Міжбанк відкриття

На відкритті міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 2 копійки, в продажу — на 3 копійки. Євро подешевшало в покупці на 3 копійки, в продажу — на 2 копійки.

Долар 25,62/25,65
Євро 28,74/28,79
Рубль 0,4007/0,4016

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,64/25,68 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,77/28,81. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4020/0,4028.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:42

Міжбанк закриття

На закритті міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 6 копійок, у продажу на 7 копійок. Євро подешевшало в купівлі на 8 копійок, у продажу — на 10 копійок.

Долар 25,56/25,58
Євро 28,68/28,69
Рубль 0,4017/0,4024

Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,6200-25,6600 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 28,7482-28,7905 грн/євро, торги по рублю – 0,4007-0,4016 грн/рубль.
Ірина_
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  #<1 ... 506507508509
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