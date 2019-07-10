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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:53
На закритті міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 14 копійок, у продажу — на 14 копійок. Євро подорожчало в купівлі одразу на 23 копійки, у продажу — на 22 копійки.
Долар 25,87/25,91
Євро 29,07/29,11
Рубль 0,4081/0,4092
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,7300-25,7700 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 28,8484-28,8933 грн/євро, торги по рублю – 0,4028-0,4036 грн/рубль.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 10:40
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 2 копійки, у продажу — на 2 копійки. Євро подорожчало в купівлі на 6 копійок, у продажу — на 6 копійок.
Долар 25,85/25,89
Євро 29,13/29,17
Рубль 0,4091/0,4102
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,8700-25,9100 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,0778-29,1176. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4081-0,4092.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:43
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 2 копійки, у продажу — на 3 копійки. Євро скинуло в покупці 6 копійок і 7 копійок у продажу.
Долар 25,83/25,86
Євро 29,07/29,10
Рубль 0,4104/0,4111
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,8500-25,8900 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 29,1303-29,1754 грн/євро, торги по рублю – 0,4091-0,4102 грн/рубль.
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