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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 лип, 2019 10:28
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро знизилося в купівлі на 1 копійку, і в продажу — на 1 копійку.
Долар 25,70/25,74
Євро 28,84/28,88
Рубль 0,4075/0,4085
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,69/25,73 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,85/28,89. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4078-0,4088.
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Додано: Пон 22 лип, 2019 16:37
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 5 копійок, у продажу — на 7 копійок. Євро знизилося в купівлі на 6 копійок, у продажу — на 8 копійок.
Долар 25,65/25,67
Євро 28,78/28,80
Рубль 0,4071/0,4077
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,7000-25,7400 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 28,8400-28,8800 грн/євро, торги по рублю – 0,4075-0,4085 грн/рубль.
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Додано: Вів 23 лип, 2019 10:17
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 6 копійок, а в продажу на 4 копійки. Євро знизилося в купівлі на 15 копійок, а в продажу — на 13 копійок.
Долар 25,59/25,63
Євро 28,63/28,67
Рубль 0,4046/0,4055
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,65/25,67 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,78/28,80. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4071/0,4077.
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Додано: Вів 23 лип, 2019 17:05
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 3 копійки, у продажу — на 1 копійку. Євро знизилося в купівлі на 4 копійки, у продажу — на 6 копійок.
Долар 25,62/25,64
Євро 28,59/28,61
Рубль 0,4054/0,4060
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,5900-25,6300 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 28,6300-28,6700 грн/євро, торги по рублю – 0,4046-0,4055 грн/рубль.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 09:35
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 6 копійок, а в продажу — на 5 копійок. Євро знизилося в купівлі на 8 копійок, а в продажу — на 7 копійок.
Долар 25,56/25,59
Євро 25,56/25,59
Рубль 0,4052/0,4058
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,62/25,64 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,59/28,61. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4054/0,4060.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 16:52
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подешевшав на 12 копійок. Євро знизилося в купівлі на 15 копійок, у продажу — на 15 копійок.
Долар 25,44/25,47
Євро 28,36/28,39
Рубль 0,4029/0,4035
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,5600-25,5900 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 28,5100-28,5400 грн/євро, торги по рублю – 0,4052-0,4058 грн/рубль.
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