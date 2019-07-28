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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:06
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу не змінився. Євро знизилося в купівлі і в продажу — на 2 копійки.
Долар 25,35/25,38
Євро 28,19/28,22
Рубль 0,3994/0,4003
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,35/25,38 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,21/28,24. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4006/0,4012.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 16:54
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подешевшав на 14 копійок. Євро знизилося в купівлі й у продажу теж на 14 копійок.
Долар 25,21/25,24
Євро 28,05/28,08
Рубль 0,3967/0,3975
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,3500-25,3800 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 28,1968-28,2276 грн/євро, торги по рублю – 0,3994-0,4003 грн/рубль.
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