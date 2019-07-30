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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 509510511512
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:06

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу не змінився. Євро знизилося в купівлі і в продажу — на 2 копійки.

Долар 25,35/25,38
Євро 28,19/28,22
Рубль 0,3994/0,4003

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,35/25,38 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,21/28,24. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4006/0,4012.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:54

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подешевшав на 14 копійок. Євро знизилося в купівлі й у продажу теж на 14 копійок.

Долар 25,21/25,24
Євро 28,05/28,08
Рубль 0,3967/0,3975

Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,3500-25,3800 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 28,1968-28,2276 грн/євро, торги по рублю – 0,3994-0,4003 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:36

з якого це в Україні дешевшає долар, якщо ціни зростають?
І скільки його дешевого треба скупити, щоб потім різко підняти до 30 грн за доляр?
Та й дійсно Хто зараз скуповує долар?
Чому немає інформації?
Чому мовчать економісти?
Так шо... Є про що думати
aabphoto9
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:14

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу знизився на 7 копійок. Євро знизився в купівлі і в продажу — на 6 копійок.

Долар 24,95/24,98
Євро 27,82/27,86
Рубль 0,3933/0,3940

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,02/25,05 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,88/27,92. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3947/0,3953.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:41

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 14 копійок, у продажу — на 15 копійок. Євро додало в купівлі і в продажу 14 копійок.

Долар 25,09/25,13
Євро 27,96/28,00
Рубль 0,3949/0,3959

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,9500-24,9800 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 27,8292-27,8626 грн/євро, торги по рублю – 0,3933-0,3940 грн/рубль.
Ірина_
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