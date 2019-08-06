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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:06
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу не змінився. Євро знизилося в купівлі і в продажу — на 2 копійки.
Долар 25,35/25,38
Євро 28,19/28,22
Рубль 0,3994/0,4003
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,35/25,38 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,21/28,24. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4006/0,4012.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 16:54
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подешевшав на 14 копійок. Євро знизилося в купівлі й у продажу теж на 14 копійок.
Долар 25,21/25,24
Євро 28,05/28,08
Рубль 0,3967/0,3975
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,3500-25,3800 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 28,1968-28,2276 грн/євро, торги по рублю – 0,3994-0,4003 грн/рубль.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 18:36
з якого це в Україні дешевшає долар, якщо ціни зростають?
І скільки його дешевого треба скупити, щоб потім різко підняти до 30 грн за доляр?
Та й дійсно Хто зараз скуповує долар?
Чому немає інформації?
Чому мовчать економісти?
Так шо... Є про що думати
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:14
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу знизився на 7 копійок. Євро знизився в купівлі і в продажу — на 6 копійок.
Долар 24,95/24,98
Євро 27,82/27,86
Рубль 0,3933/0,3940
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,02/25,05 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,88/27,92. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3947/0,3953.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 16:41
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 14 копійок, у продажу — на 15 копійок. Євро додало в купівлі і в продажу 14 копійок.
Долар 25,09/25,13
Євро 27,96/28,00
Рубль 0,3949/0,3959
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,9500-24,9800 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 27,8292-27,8626 грн/євро, торги по рублю – 0,3933-0,3940 грн/рубль.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:42
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 2 копійки, а в продажу підвищився на 4 копійки. Євро підвищилося в покупці на 13 копійок, а в продажу на 16 копійок.
Долар 25,40/25,44
Євро 28,15/28,20
Рубль 0,3923/0,3934
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,38/25,40 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,02/28,04. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3958/0,3962.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:59
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 11 копійок, у продажу — на 12 копійок. Євро підвищилося в купівлі на 16 копійок, у продажу — 17 копійок.
Долар 25,51/25,56
Євро 28,31/28,37
Рубль 0,3907/0,3919
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,4000-25,4400 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 28,1559-28,2002 грн/євро, торги по рублю – 0,3923-0,3934 грн/рубль.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 09:59
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 4 копійки. Євро підвищилося в купівлі і продажу на 11 копійок.
Долар 25,67/25,71
Євро 28,76/28,80
Рубль 0,3927/0,3937
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,63/25,67 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,65/28,69. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3937/0,3945.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 16:33
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 15 копійок, у продажу на 16 копійок. Євро втратило в купівлі 24 копійки, у продажу 25 копійок.
Долар 25,52/25,55
Євро 28,52/28,55
Рубль 0,3922/0,3928
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,6700-25,7100 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 28,7632-28,8029 грн/євро, торги по рублю – 0,3927-0,3937 грн/рубль.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 10:09
До відкриття міжбанку американський долар в покупці знизився на 6 копійок, а в продажу на 4 копійки. Євро знизилося на 1 копійку в купівлі та подорожчало на копійку у продажу.
Долар 25,46/25,51
Євро 28,51/28,56
Рубль 0,3905/0,3915
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,52/25,55 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,52/28,55. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3922/0,3928.
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