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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 510511512513
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:34

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у покупці знизився на 17 копійок, у продажу на 18 копійок. Євро подешевшало на 11 копійок і в купівлі, і в продажу.

Долар 25,29/25,33
Євро 28,40/28,45
Рубль 0,3855/0,3863

Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,4600-25,5100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 28,5101-28,5660 грн/євро, торги по рублю – 0,3905-0,3915 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:42

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу підвищився на копійку. Євро знизився на 6 копійок в купівлі і на 8 копійок в продажу

Долар 25,30/25,34
Євро 28,34/28,38
Рубль 0,3880/0,3888

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,29/25,33 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,40/28,45. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3855/0,3863.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:37

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подешевшав на 7 копійок. Євро знизилося на 10 копійок у купівлі, і в продажу.

Долар 25,23/25,27
Євро 28,24/28,28
Рубль 0,3868/0,3875

Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,3000-25,3400 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 28,3486-28,3884 грн/євро, торги по рублю – 0,3880-0,3888 грн/рубль.
Ірина_
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