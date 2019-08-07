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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:34
До закриття міжбанку американський долар у покупці знизився на 17 копійок, у продажу на 18 копійок. Євро подешевшало на 11 копійок і в купівлі, і в продажу.
Долар 25,29/25,33
Євро 28,40/28,45
Рубль 0,3855/0,3863
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,4600-25,5100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 28,5101-28,5660 грн/євро, торги по рублю – 0,3905-0,3915 грн/рубль.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:42
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу підвищився на копійку. Євро знизився на 6 копійок в купівлі і на 8 копійок в продажу
Долар 25,30/25,34
Євро 28,34/28,38
Рубль 0,3880/0,3888
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,29/25,33 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,40/28,45. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3855/0,3863.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:37
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подешевшав на 7 копійок. Євро знизилося на 10 копійок у купівлі, і в продажу.
Долар 25,23/25,27
Євро 28,24/28,28
Рубль 0,3868/0,3875
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,3000-25,3400 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 28,3486-28,3884 грн/євро, торги по рублю – 0,3880-0,3888 грн/рубль.
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