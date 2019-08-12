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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:34
До закриття міжбанку американський долар у покупці знизився на 17 копійок, у продажу на 18 копійок. Євро подешевшало на 11 копійок і в купівлі, і в продажу.
Долар 25,29/25,33
Євро 28,40/28,45
Рубль 0,3855/0,3863
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,4600-25,5100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 28,5101-28,5660 грн/євро, торги по рублю – 0,3905-0,3915 грн/рубль.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:42
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу підвищився на копійку. Євро знизився на 6 копійок в купівлі і на 8 копійок в продажу
Долар 25,30/25,34
Євро 28,34/28,38
Рубль 0,3880/0,3888
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,29/25,33 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,40/28,45. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3855/0,3863.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:37
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подешевшав на 7 копійок. Євро знизилося на 10 копійок у купівлі, і в продажу.
Долар 25,23/25,27
Євро 28,24/28,28
Рубль 0,3868/0,3875
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,3000-25,3400 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 28,3486-28,3884 грн/євро, торги по рублю – 0,3880-0,3888 грн/рубль.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:47
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 11 копійок, а в продажу знизився на 10 копійок. Євро знизився на 15 копійок в купівлі і на 13 копійок в продажу.
Долар 25,12/25,17
Євро 28,09/28,15
Рубль 0,3858/0,3870
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,23/25,27 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,24/28,28 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3868/0,3875.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:47
До закриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 5 копійок, у продажу на 4 копійки. Євро додало 8 копійок у купівлі і 6 копійок у продажу.
Долар 25,17/25,21
Євро 28,17/28,21
Рубль 0,3851/0,3861
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,1200-25,1700 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 28,0992-28,1551 грн/євро, торги по рублю – 0,3858-0,3870 грн/рубль.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 09:46
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 6 копійок. Євро підвищився на 8 копійок в купівлі і на 8 копійок в продажу.
Долар 25,23/25,27
Євро 28,25/28,29
Рубль 0,3864/0,3872
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,17/25,21 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,17/28,21. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3851//0,3861.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:53
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 4 копійки, у продажу — на 5 копійок. Євро додало 1 копійку в покупці, а в продажу скинуло 1 копійку.
Долар 25,19/25,22
Євро 28,26/28,28
Рубль 0,3836/0,3843
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,2300-25,2700 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 28,2576-28,2998 грн/євро, торги по рублю – 0,3864-0,3872 грн/рубль.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:38
До відкриття міжбанку американський долар в покупці знизився на 6 копійок, а в продажу — на 5 копійок. Євро знизилося на 13 копійок в купівлі і на 11 копійок в продажу.
Долар 25,13/25,17
Євро 28,13/28,17
Рубль 0,3831/0,3841
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,19/25,22 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,2606-28,2892 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3836-0,3843.
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