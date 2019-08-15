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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:55
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подорожчав на 8 копійок, євро — на 6 копійок.
Долар 25,24/25,26
Євро 28,18/28,20
Рубль 0,3838/0,3843
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,1600-25,1850 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 28,1238-28,1467 грн/євро, торги по рублю – 0,3867-0,3874 грн/рубль.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 09:54
До відкриття міжбанку американський долар в покупці виріс на 5 копійок, а в продажу підвищився на 6 копійок. Євро додало копійку в купівлі і три копійки в продажу.
Долар 25,29/25,33
Євро 28,19/28,23
Рубль 0,3846/0,3854
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,24/25,26 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,18/28,20. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3838/0,3843.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 16:43
До закриття міжбанку американський долар в покупці втратив 14 копійок, у продажу — 15 копійок. Євро обвалилося на 25 копійок і в купівлі, і в продажу.
Долар 25,15/25,18
Євро 27,94/27,98
Рубль 0,3800/0,3809
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,2900-25,3300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 28,1932-28,2353 грн/євро, торги по рублю – 0,3846-0,3854 грн/рубль.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:51
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі знизився на 4 копійки, а в продажу — на 3 копійки. Євро подешевшало на 7 копійок в купівлі і на 6 копійок в продажу.
Долар 25,11/25,15
Євро 27,87/27,92
Рубль 0,3802/0,3810
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,15/25,18 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,94/27,98. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3800/0,3809.
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