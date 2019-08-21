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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2019 16:52
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 13 копійок, у продажу — на 14 копійок. Євро знизилося на 12 копійок у купівлі і на 13 копійок у продажу.
Долар 25,12/25,15
Євро 27,88/27,91
Рубль 0,3813/0,3822
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,2500-25,2900 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 28,0073-28,0415 грн/євро, торги по рублю – 0,3803-0,3812 грн/рубль.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 09:58
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 5 копійок. Євро знизилося на 10 копійок в купівлі і в продажу.
Долар 25,07/25,10
Євро 27,78/27,81
Рубль 0,3807/0,3813
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,12/25,15 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,88/27,91. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3813/0,3822.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 16:35
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 4 копійки. Євро втратило 1 копійку в купівлі і в продажу.
Долар 25,03/25,06
Євро 27,77/27,80
Рубль 0,3811/0,3820
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,0750-25,1050 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,7831-27,8163 грн/євро, торги по рублю – 0,3807-0,3813 грн/рубль.
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