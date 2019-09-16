RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 513514515516
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 09:35

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці не змінився, а на продажу подорожчав на 1 копійку. Євро знизилося на 6 копійок в покупці і на 5 копійок в продажу.

Долар 25,19/25,22
Євро 27,80/27,83
Рубль 0,3783/0,3790

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,19/25,21 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,86/27,88. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3779-0,3783.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1239
З нами з: 14.09.13
Подякував: 239 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:58

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 2 копійки, в продажу не змінився. Євро знизилося на 8 копійок в покупці і на 5 копійок в продажу.

Долар 24,76/24,80
Євро 27,22/27,27
Рубль 0,3863/0,3872

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,78/24,80 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,30/27,32. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3868/0,3873.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1239
З нами з: 14.09.13
Подякував: 239 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 513514515516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, ЛОБ і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.