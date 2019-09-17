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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 сер, 2019 09:35
До відкриття міжбанку американський долар в покупці не змінився, а на продажу подорожчав на 1 копійку. Євро знизилося на 6 копійок в покупці і на 5 копійок в продажу.
Долар 25,19/25,22
Євро 27,80/27,83
Рубль 0,3783/0,3790
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,19/25,21 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,86/27,88. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3779-0,3783.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 09:58
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 2 копійки, в продажу не змінився. Євро знизилося на 8 копійок в покупці і на 5 копійок в продажу.
Долар 24,76/24,80
Євро 27,22/27,27
Рубль 0,3863/0,3872
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,78/24,80 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,30/27,32. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3868/0,3873.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 16:37
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 2 копійки, у продажу на 4 копійки. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі і на 4 копійки у продажу.
Долар 24,74/24,76
Євро 27,29/27,31
Рубль 0,3843/0,3848
Відкрилися торги по долара в діапазоні 24,7600-24,8000 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 27,2260-27,2700 грн/євро, торги по рублю – 0,3863-0,3872 грн/рубль.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 09:53
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 3 копійки, і на 1 копійку в продажу. Євро підвищилося на 2 копійки в купівлі і на 5 копійок в продажу.
Долар 24,71/24,75
Євро 27,31/27,36
Рубль 0,3834/0,3843
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,74/24,76 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,29/27,31. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3843/0,3848.
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