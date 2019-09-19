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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 513514515516
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 09:35

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці не змінився, а на продажу подорожчав на 1 копійку. Євро знизилося на 6 копійок в покупці і на 5 копійок в продажу.

Долар 25,19/25,22
Євро 27,80/27,83
Рубль 0,3783/0,3790

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,19/25,21 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,86/27,88. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3779-0,3783.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:58

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 2 копійки, в продажу не змінився. Євро знизилося на 8 копійок в покупці і на 5 копійок в продажу.

Долар 24,76/24,80
Євро 27,22/27,27
Рубль 0,3863/0,3872

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,78/24,80 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,30/27,32. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3868/0,3873.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:37

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 2 копійки, у продажу на 4 копійки. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі і на 4 копійки у продажу.

Долар 24,74/24,76
Євро 27,29/27,31
Рубль 0,3843/0,3848

Відкрилися торги по долара в діапазоні 24,7600-24,8000 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 27,2260-27,2700 грн/євро, торги по рублю – 0,3863-0,3872 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:53

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 3 копійки, і на 1 копійку в продажу. Євро підвищилося на 2 копійки в купівлі і на 5 копійок в продажу.

Долар 24,71/24,75
Євро 27,31/27,36
Рубль 0,3834/0,3843

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,74/24,76 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,29/27,31. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3843/0,3848.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:56

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 6 копійок, у продажу — на 8 копійок. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі і на 9 копійок у продажу.

Долар 24,65/24,67
Євро 27,26/27,27
Рубль 0,3829/0,3833

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,7100-24,7500 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 27,3193-27,3611 грн/євро, торги по рублю – 0,3834-0,3843 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:41

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 2 копійки, і не змінився в продажу. Євро знизилося на 6 копійок в купівлі і на 3 копійки в продажу.

Долар 24,63/24,67
Євро 27,20/27,24
Рубль 0,3827/0,3837

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,65/24,67 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,26/27,27. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3829/0,3833.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:16

  Ірина_ написав:До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 2 копійки, і не змінився в продажу. Євро знизилося на 6 копійок в купівлі і на 3 копійки в продажу.

Долар 24,63/24,67
Євро 27,20/27,24
Рубль 0,3827/0,3837

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,65/24,67 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,26/27,27. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3829/0,3833.

Малоинформативно, ни объема, ни баланса спрос/предложение. Эхх, где там дядя Саша?
wild2006
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:35

wild2006 поки що так!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:36

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 8 копійок, у продажу — на 9 копійок. Євро знизилося на 5 копійок у купівлі і на 6 копійок у продажу.

Долар 24,55/24,58
Євро 27,15/27,18
Рубль 0,3841/0,3847

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,6300-24,6700 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 27,2038-27,2455 грн/євро, торги по рублю – 0,3827-0,3837 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:45

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 12 копійок, і на 11 копійок в продажу. Євро знизилося на 13 копійок в купівлі і на 12 копійок в продажу.

Долар 24,43/24,47
Євро 27,02/27,06
Рубль 0,3823/0,3832

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,55/24,58 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,15/27,18. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3841/0,3847.
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