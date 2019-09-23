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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:47
До закриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 2 копійки, у продажу на 5 копійок. Євро знизилося на 13 копійок у купівлі і на 15 копійок у продажу.
Долар 24,41/24,42
Євро 26,89/26,91
Рубль 0,3815/0,3819
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,4300-24,4700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,0220-27,0613 грн/євро, торги по рублю – 0,3823-0,3832 грн/рубль.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 09:42
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 2 копійки, а в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро знизилося на 3 копійки в купівлі і на 1 копійку в продажу.
Долар 24,39/24,43
Євро 26,86/26,90
Рубль 0,3812/0,3822
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,41/24,42 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,89/26,91. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3815/0,3819.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 16:38
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 9 копійок, у продажу — на 11 копійок. Євро знизилося на 16 копійок у купівлі і на 18 копійок у продажу.
Долар 24,30/24,32
Євро 26,70/26,72
Рубль 0,3801/0,3805
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,3900-24,4300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,8680-26,9072 грн/євро, торги по рублю – 0,3812-0,3822 грн/рубль.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 09:47
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 10 копійок. Євро знизилося на 11 копійок в купівлі і на 9 копійок в продажу.
Долар 24,20/24,22
Євро 26,59/26,63
Рубль 0,3795/0,3802
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,30/24,32 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,70/26,72. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3801/0,3805.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 16:33
До закриття міжбанку американський долар у купівлі не змінився, у продажу подорожчав на 1 копійку. Євро додало 2 копійки в купівлі і 1 копійку в продажу.
Долар 24,20/24,23
Євро 26,61/26,64
Рубль 0,3796/0,3805
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,2000-24,2200 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 26,5982-26,6311 грн/євро, торги по рублю – 0,3795-0,3802 грн/рубль.
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