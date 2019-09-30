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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 515516517518
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:42

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар подорожчав на 17 копійок, євро — на 9 копійок як у купівлі, так і в продажу.

Долар 24,34/24,38
Євро 26,53/26,57
Рубль 0,3750/0,3757

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,1700-24,2100 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 26,4468-26,4881 грн/євро, торги по рублю – 0,3735-0,3745 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:53

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 21 копійку. Євро подорожчало на 18 копійок в продажу і купівлі.

Долар 24,55/24,59
Євро 26,71/26,75
Рубль 0,3775/0,3785

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,34/24,38 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,53/26,57. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3750/0,3757.
Ірина_
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  #<1 ... 515516517518
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