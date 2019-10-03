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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:42
До закриття міжбанку американський долар подорожчав на 17 копійок, євро — на 9 копійок як у купівлі, так і в продажу.
Долар 24,34/24,38
Євро 26,53/26,57
Рубль 0,3750/0,3757
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,1700-24,2100 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 26,4468-26,4881 грн/євро, торги по рублю – 0,3735-0,3745 грн/рубль.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:53
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 21 копійку. Євро подорожчало на 18 копійок в продажу і купівлі.
Долар 24,55/24,59
Євро 26,71/26,75
Рубль 0,3775/0,3785
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,34/24,38 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,53/26,57. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3750/0,3757.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 16:38
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 8 копійок, у продажу — на 7 копійок. Євро подорожчало на 9 копійок у купівлі і на 8 копійок у продажу.
Долар 24,63/24,66
Євро 26,80/26,83
Рубль 0,3777/0,3785
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,5500-24,5900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,7153-26,7563 грн/євро, торги по рублю – 0,3775-0,3785 грн/рубль.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:47
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 19 копійок. Євро подорожчало на 31 копійку в продажу і купівлі.
Долар 24,82/24,85
Євро 27,11/27,14
Рубль 0,3795/0,3802
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,63/24,66 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,80/26,83. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3777/0,3785.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:57
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подорожчав на 8 копійок. Євро подорожчало на 14 копійок у купівлі і на 15 копійок у продажу.
Долар 24,90/24,93
Євро 24,90/24,93
Рубль 0,3816/0,3822
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,8200-24,8500 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 27,1133-27,1436 грн/євро, торги по рублю – 0,3795-0,3802 грн/рубль.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 09:51
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 6 копійок, а в продажу на 7 копійок. Євро подорожчало на 6 копійок в продажу і купівлі.
Долар 24,96/25,00
Євро 27,31/27,35
Рубль 0,3832/0,3841
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,9000-24,9300 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,2580-27,2908 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3816-0,3822.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:46
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 39 копійок, у продажу — на 38 копійок. Євро скинуло 38 копійок у купівлі і 37 у продажу.
Долар 24,57/24,62
Євро 26,93/26,98
Рубль 0,3765/0,3777
Відкрилися торги по долара в діапазоні 24,9600-25,0000 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 27,3112-27,3550 грн/євро, торги по рублю – 0,3832-0,3841 грн/рубль.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:42
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 7 копійок. Євро подорожчав в покупці і в продажу на 9 копійок.
Долар 24,64/24,69
Євро 27,02/27,07
Рубль 0,3787/0,3799
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,57/24,62 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,93/26,98. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3765/0,3777.
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