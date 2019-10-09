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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:43

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 8 копійок, у продажу — на 9 копійок. Євро скинуло 5 копійок у купівлі і 6 копійок у продажу.

Долар 24,72/24,76
Євро 27,17/27,22
Рубль 0,3807/0,3818

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,8000-24,8500 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 27,2279-27,2803 грн/євро, торги по рублю – 0,3829-0,3841 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:39

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар у купівлі знизився на 8 копійок, а в продажу подешевшав на 7 копійок. Євро знизився в купівлі на 2 копійки, а в продажу на 1 копійку.

Долар 24,54/24,59
Євро 27,01/27,06
Рубль 0,3793/0,3802

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,62/24,66 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,03/27,07. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3788/0,3796.
Ірина_
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