RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 516517518519
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:43

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 8 копійок, у продажу — на 9 копійок. Євро скинуло 5 копійок у купівлі і 6 копійок у продажу.

Долар 24,72/24,76
Євро 27,17/27,22
Рубль 0,3807/0,3818

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,8000-24,8500 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 27,2279-27,2803 грн/євро, торги по рублю – 0,3829-0,3841 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 14.09.13
Подякував: 253 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:39

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар у купівлі знизився на 8 копійок, а в продажу подешевшав на 7 копійок. Євро знизився в купівлі на 2 копійки, а в продажу на 1 копійку.

Долар 24,54/24,59
Євро 27,01/27,06
Рубль 0,3793/0,3802

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,62/24,66 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,03/27,07. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3788/0,3796.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 14.09.13
Подякував: 253 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:47

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі знизився на 5 копійок, у продажу на 6 копійок. Євро подешевшало в купівлі на 2 копійки, у продажу — на 3 копійки.

Долар 24,49/24,53
Євро 26,99/27,03
Рубль 0,3788/0,3796

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,5400-24,5900 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 27,0111-27,0637 грн/євро, торги по рублю – 0,3793-0,3802 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 14.09.13
Подякував: 253 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:48

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар у купівлі знизився на 6 копійок, а в продажу подешевшав на 7 копійок. Євро знизилося в купівлі і в продажу на 8 копійок.

Долар 24,43/24,46
Євро 26,91/26,95
Рубль 0,3799/0,3807

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,49/24,53 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,99/27,03. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3788/0,3796.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 14.09.13
Подякував: 253 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:56

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі підскочив на 21 копійку, в продажу на 22 копійки. Євро подорожчало на 32 копійки в купівлі і в продажу.

Долар 24,64/24,68
Євро 27,23/27,27
Рубль 0,3844/0,3851

Нагадаємо, 10 жовтня торги завершилися в діапазоні 24,49/24,53 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 26,99/27,03 грн/євро, торги по рублю – 0,3788/0,3796 грн/руб.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 14.09.13
Подякував: 253 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:54

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу додав 1 копійку. Євро знизилося в купівлі на 3 копійки, а в продажу — на 2 копійки.

Долар 24,65/24,69
Євро 27,20/27,25
Рубль 0,3832/0,3840

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,64/24,68 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,23/27,27. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3844/0,3851.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 14.09.13
Подякував: 253 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:40

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі підскочив на 12 копійок, в продажу на 11 копійок. Євро подорожчало на 2 копійки в купівлі і на 1 копійку в продажу.

Долар 24,77/24,80
Євро 27,22/27,26
Рубль 0,3842/0,3851

Нагадаємо, 11 жовтня торги завершилися в діапазоні 24,6400-24,6800 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 27,2345-27,2788 грн/євро, торги по рублю – 0,3844-0,3851 грн/руб.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 14.09.13
Подякував: 253 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 516517518519
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2893)
15.10.2019 18:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.