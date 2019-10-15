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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:43
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 8 копійок, у продажу — на 9 копійок. Євро скинуло 5 копійок у купівлі і 6 копійок у продажу.
Долар 24,72/24,76
Євро 27,17/27,22
Рубль 0,3807/0,3818
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,8000-24,8500 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 27,2279-27,2803 грн/євро, торги по рублю – 0,3829-0,3841 грн/рубль.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 09:39
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі знизився на 8 копійок, а в продажу подешевшав на 7 копійок. Євро знизився в купівлі на 2 копійки, а в продажу на 1 копійку.
Долар 24,54/24,59
Євро 27,01/27,06
Рубль 0,3793/0,3802
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,62/24,66 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,03/27,07. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3788/0,3796.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 16:47
До закриття міжбанку американський долар у купівлі знизився на 5 копійок, у продажу на 6 копійок. Євро подешевшало в купівлі на 2 копійки, у продажу — на 3 копійки.
Долар 24,49/24,53
Євро 26,99/27,03
Рубль 0,3788/0,3796
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,5400-24,5900 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 27,0111-27,0637 грн/євро, торги по рублю – 0,3793-0,3802 грн/рубль.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:48
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі знизився на 6 копійок, а в продажу подешевшав на 7 копійок. Євро знизилося в купівлі і в продажу на 8 копійок.
Долар 24,43/24,46
Євро 26,91/26,95
Рубль 0,3799/0,3807
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,49/24,53 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,99/27,03. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3788/0,3796.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:56
До закриття міжбанку американський долар в купівлі підскочив на 21 копійку, в продажу на 22 копійки. Євро подорожчало на 32 копійки в купівлі і в продажу.
Долар 24,64/24,68
Євро 27,23/27,27
Рубль 0,3844/0,3851
Нагадаємо, 10 жовтня торги завершилися в діапазоні 24,49/24,53 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 26,99/27,03 грн/євро, торги по рублю – 0,3788/0,3796 грн/руб.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:54
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу додав 1 копійку. Євро знизилося в купівлі на 3 копійки, а в продажу — на 2 копійки.
Долар 24,65/24,69
Євро 27,20/27,25
Рубль 0,3832/0,3840
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,64/24,68 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,23/27,27. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3844/0,3851.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 16:40
До закриття міжбанку американський долар у купівлі підскочив на 12 копійок, в продажу на 11 копійок. Євро подорожчало на 2 копійки в купівлі і на 1 копійку в продажу.
Долар 24,77/24,80
Євро 27,22/27,26
Рубль 0,3842/0,3851
Нагадаємо, 11 жовтня торги завершилися в діапазоні 24,6400-24,6800 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 27,2345-27,2788 грн/євро, торги по рублю – 0,3844-0,3851 грн/руб.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 10:07
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 1 копійку, а в продажу не змінився. Євро підвищилося в купівлі і продажу на 12 копійок.
Долар 24,76/24,80
Євро 27,34/27,38
Рубль 0,3848/0,3857
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,77/24,80 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,22/27,26. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3842/0,3851.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 16:40
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 3 копійки, у продажу — на 2 копійки. Євро скинуло в купівлі і в продажу 1 копійку.
Долар 24,74/24,78
Євро 27,33/27,37
Рубль 0,3847/0,3858
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,7600-24,8000 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 27,3474-27,3891 грн/євро, торги по рублю – 0,3848-0,3857 грн/рубль.
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