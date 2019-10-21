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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 517518519520
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:46

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 20 копійок, євро — на 28 копійок.

Долар 25,09/25,13
Євро 27,95/27,99
Рубль 0,3918/0,3925

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,8900-24,9300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,6702-27,7146 грн/євро, торги по рублю – 0,3886-0,3894 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:55

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 8 копійок, а в продажу на 11 копійок. Євро не змінилося в купівлі, а в продажу подорожчало на 1 копійку.

Долар 25,01/25,04
Євро 27,95/28,00
Рубль 0,3917/0,3925

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,09/25,13 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,95/27,99. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3918/0,3925.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:37

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 14 копійок, у продажу на 13 копійок. Євро знизилося в купівлі на 21 копійку, у продажу на 22 копійки.

Долар 24,87/24,91
Євро 27,74/27,78
Рубль 0,3900/0,3911

Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,0150-25,0400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,9577-28,0023 грн/євро, торги по рублю – 0,3917-0,3925 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:49

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 4 копійки. Євро знизилося в купівлі і в продажу на 6 копійок.

Долар 24,83/24,87
Євро 27,68/27,72
Рубль 0,3895/0,3906

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,87/24,91 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,74/27,78. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3900/0,3911.
Ірина_
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