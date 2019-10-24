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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:18
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 11 копійок. Євро підвищилося в покупці на 10 копійок, а в продажу на 12 копійок.
Долар 25,22/25,26
Євро 28,01/28,06
Рубль 0,3940/0,3948
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,11/25,15 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,91/27,94. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3920/0,3926.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:28
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 12 копійок, у продажу на 13 копійок. Євро скинуло в купівлі 17 копійок, у продажу 19 копійок.
Долар 25,10/25,13
Євро 27,84/27,87
Рубль 0,3931/0,3937
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,2200-25,2600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 28,0194-28,0613 грн/євро, торги по рублю – 0,3940-0,3948 грн/рубль.
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Ірина_
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