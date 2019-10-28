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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:18
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 11 копійок. Євро підвищилося в покупці на 10 копійок, а в продажу на 12 копійок.
Долар 25,22/25,26
Євро 28,01/28,06
Рубль 0,3940/0,3948
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,11/25,15 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,91/27,94. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3920/0,3926.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:28
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 12 копійок, у продажу на 13 копійок. Євро скинуло в купівлі 17 копійок, у продажу 19 копійок.
Долар 25,10/25,13
Євро 27,84/27,87
Рубль 0,3931/0,3937
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,2200-25,2600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 28,0194-28,0613 грн/євро, торги по рублю – 0,3940-0,3948 грн/рубль.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 10:45
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 6 копійок. Євро знизилося в купівлі на 8 копійок, а в продажу на 7 копійок.
Долар 25,04/25,07
Євро 27,76/27,80
Рубль 0,3919/0,3926
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,10/25,130 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,84/27,87. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3931/0,3937.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 17:43
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 7 копійок, у продажу — на 6 копійок. Євро додало в купівлі 8 копійок, у продажу 7 копійок.
Долар 25,11/25,13
Євро 27,84/27,87
Рубль 0,3941/0,3946
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,0400-25,0700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,7693-27,8026 грн/євро, торги по рублю – 0,3919-0,3926 грн/рубль.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 10:40
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 3 копійки, а в продажу на 5 копійок. Євро підвищилося в покупці на 2 копійки, а в продажу на 3 копійки.
Долар 25,14/25,18
Євро 27,86/27,90
Рубль 0,3936/0,3943
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,11/25,13 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,84/27,87. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3941/0,3946.
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