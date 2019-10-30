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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:18
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 11 копійок. Євро підвищилося в покупці на 10 копійок, а в продажу на 12 копійок.
Долар 25,22/25,26
Євро 28,01/28,06
Рубль 0,3940/0,3948
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,11/25,15 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,91/27,94. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3920/0,3926.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:28
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 12 копійок, у продажу на 13 копійок. Євро скинуло в купівлі 17 копійок, у продажу 19 копійок.
Долар 25,10/25,13
Євро 27,84/27,87
Рубль 0,3931/0,3937
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,2200-25,2600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 28,0194-28,0613 грн/євро, торги по рублю – 0,3940-0,3948 грн/рубль.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 10:45
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 6 копійок. Євро знизилося в купівлі на 8 копійок, а в продажу на 7 копійок.
Долар 25,04/25,07
Євро 27,76/27,80
Рубль 0,3919/0,3926
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,10/25,130 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,84/27,87. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3931/0,3937.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 17:43
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 7 копійок, у продажу — на 6 копійок. Євро додало в купівлі 8 копійок, у продажу 7 копійок.
Долар 25,11/25,13
Євро 27,84/27,87
Рубль 0,3941/0,3946
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,0400-25,0700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,7693-27,8026 грн/євро, торги по рублю – 0,3919-0,3926 грн/рубль.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 10:40
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 3 копійки, а в продажу на 5 копійок. Євро підвищилося в покупці на 2 копійки, а в продажу на 3 копійки.
Долар 25,14/25,18
Євро 27,86/27,90
Рубль 0,3936/0,3943
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,11/25,13 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,84/27,87. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3941/0,3946.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 17:41
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу скинув 8 копійок. Євро подешевшало в купівлі на 2 копійки, у продажу — на 3 копійки.
Долар 25,06/25,09
Євро 27,84/27,87
Рубль 0,3921/0,3930
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,1400-25,1800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,8651-27,9095 грн/євро, торги по рублю – 0,3936-0,3943 грн/рубль.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 10:58
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 3 копійки, а в продажу на 2 копійки. Євро знизилося в купівлі на 1 копійку, а в продажу не змінилося.
Долар 25,03/25,07
Євро 27,83/27,87
Рубль 0,3921/0,3929
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,06/25,09 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,84/27,87. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3921/0,3930.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 17:54
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 9 копійок, у продажу на 10 копійок. Євро знизилося в купівлі на 12 копійок, у продажу на 13 копійок.
Долар 24,94/24,97
Євро 27,71/27,74
Рубль 0,3892/0,3898
Відкрилися торги по долара в діапазоні 25,0300-25,0700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,8333-27,8753 грн/євро, торги по рублю – 0,3921-0,3929 грн/рубль.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 10:41
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 6 копійок, а в продажу на 5 копійок. Євро підвищилося в покупці на 6 копійок, а в продажу на 7 копійок.
Долар 24,88/24,92
Євро 27,77/27,81
Рубль 0,3902/0,3909
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,94/24,97 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,71/27,74. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3892/0,3898.
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