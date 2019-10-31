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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:53

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 7 копійок, а в продажу на 6 копійок. Євро знизилося в купівлі і в продажу на 1 копійку.

Долар 24,68/24,72
Євро 27,55/27,59
Рубль 0,3853/0,3861

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,75/24,78 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,56/27,60. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3863/0,3869.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:48

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 15 копійок. Євро підскочило в купівлі і впродажу на 17 копійок.

Долар 24,83/24,87
Євро 27,72/27,76
Рубль 0,3905/0,3913

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,6800-24,7200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,5502-27,5949 грн/євро, торги по рублю – 0,3853-0,3861 грн/рубль.
Ірина_
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  #<1 ... 519520521522
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