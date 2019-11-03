|
|
|
Межбанк - актуальная информация
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:53
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 7 копійок, а в продажу на 6 копійок. Євро знизилося в купівлі і в продажу на 1 копійку.
Долар 24,68/24,72
Євро 27,55/27,59
Рубль 0,3853/0,3861
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,75/24,78 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,56/27,60. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3863/0,3869.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1347
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:48
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 15 копійок. Євро підскочило в купівлі і впродажу на 17 копійок.
Долар 24,83/24,87
Євро 27,72/27,76
Рубль 0,3905/0,3913
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,6800-24,7200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,5502-27,5949 грн/євро, торги по рублю – 0,3853-0,3861 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1347
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:46
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 4 копійки. Євро піднялося в покупці і в продажу на 7 копійок.
Долар 24,87/24,91
Євро 27,79/27,83
Рубль 0,3930/0,3941
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,83/24,87 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,72/27,76. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3905/0,3913.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1347
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 04 лис, 2019 17:45
До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 9 копійок, у продажу — 10 копійок. Євро подешевшало на 17 копійок і в купівлі, і в продажу.
Долар 24,78/24,81
Євро 27,62/27,66
Рубль 0,3915/0,3924
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,8700-24,9100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,7922-27,8344 грн/євро, торги по рублю – 0,3930-0,3941 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1347
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|