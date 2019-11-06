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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:53

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 7 копійок, а в продажу на 6 копійок. Євро знизилося в купівлі і в продажу на 1 копійку.

Долар 24,68/24,72
Євро 27,55/27,59
Рубль 0,3853/0,3861

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,75/24,78 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,56/27,60. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3863/0,3869.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:48

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 15 копійок. Євро підскочило в купівлі і впродажу на 17 копійок.

Долар 24,83/24,87
Євро 27,72/27,76
Рубль 0,3905/0,3913

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,6800-24,7200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,5502-27,5949 грн/євро, торги по рублю – 0,3853-0,3861 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:46

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 4 копійки. Євро піднялося в покупці і в продажу на 7 копійок.

Долар 24,87/24,91
Євро 27,79/27,83
Рубль 0,3930/0,3941

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,83/24,87 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,72/27,76. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3905/0,3913.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:45

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 9 копійок, у продажу — 10 копійок. Євро подешевшало на 17 копійок і в купівлі, і в продажу.

Долар 24,78/24,81
Євро 27,62/27,66
Рубль 0,3915/0,3924

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,8700-24,9100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,7922-27,8344 грн/євро, торги по рублю – 0,3930-0,3941 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:39

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 7 копійок, а в продажу на 6 копійок. Євро знизилося в купівлі на 11 копійок, а в продажу на 10 копійок.
Долар 24,71/24,75
Євро 27,51/27,55
Рубль 0,3904/0,3912

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,78/24,81 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,62/27,66. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3915/0,3924.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:28

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 1 копійку, у продажу — на 2 копійки. Євро знизилося в купівлі на 12 копійок, у продажу — на 13 копійок.

Долар 24,70/24,73
Євро 27,39/27,42
Рубль 0,3893/0,3902

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,7100-24,7500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,5121-27,5566 грн/євро, торги по рублю – 0,3904-0,3912 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:49

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 1 копійку, а в продажу не змінився. Євро знизилося в купівлі на 4 копійки, а в продажу на 3 копійки.

Долар 24,69/24,73
Євро 27,35/27,39
Рубль 0,3880/0,3988

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,70/24,73 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,39/27,42. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3893/0,3902.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:44

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар подешевшав на 12 копійок у купівлі і на 13 — у продажу. Євро знизилося в купівлі на 13 копійок, у продажу на 14 копійок.

Долар 24,57/24,60
Євро 27,22/27,25
Рубль 0,3848/0,3857

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,6900-24,7300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,3565-27,3983 грн/євро, торги по рублю – 0,3880-0,3888 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:39

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і продажу не змінився. Євро не змінилося в купівлі і подорожчало у продажу на 2 копійки.

Долар 24,57/24,60
Євро 27,22/27,27
Рубль 0,3857/0,3867

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,57/24,6 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,22/27,25. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3848/0,3857.
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