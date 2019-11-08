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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:54
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 2 копійки, у продажу — 1 копійку. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі і на 4 копійки в продажу.
Долар 24,46/24,50
Євро 27,02/27,06
Рубль 0,3836/0,3844
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,4800/24,5100 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,0846-27,1178. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3843-0,3852.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:49
До закриття міжбанку американський долар у купівлі додав 2 копійки, у продажу — одну. Євро подешевшало на 3 копійки в купівлі і на 4 копійки в продажу.
Долар 24,48/24,51
Євро 26,99/27,02
Рубль 0,3831/0,3839
Відкрилися торги по долара в діапазоні 24,4600-24,5000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,0234-27,0676 грн/євро, торги по рублю – 0,3836-0,3844 грн/рубль.
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Ірина_
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