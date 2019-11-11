RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 520521522523
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:54

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 2 копійки, у продажу — 1 копійку. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі і на 4 копійки в продажу.

Долар 24,46/24,50
Євро 27,02/27,06
Рубль 0,3836/0,3844

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,4800/24,5100 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,0846-27,1178. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3843-0,3852.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1361
З нами з: 14.09.13
Подякував: 264 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:49

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі додав 2 копійки, у продажу — одну. Євро подешевшало на 3 копійки в купівлі і на 4 копійки в продажу.

Долар 24,48/24,51
Євро 26,99/27,02
Рубль 0,3831/0,3839

Відкрилися торги по долара в діапазоні 24,4600-24,5000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,0234-27,0676 грн/євро, торги по рублю – 0,3836-0,3844 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1361
З нами з: 14.09.13
Подякував: 264 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:33

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 1 копійку. Євро знизилося в купівлі і в продажу на 3 копійки.

Долар 24,48/24,52
Євро 26,99/27,03
Рубль 0,3832/0,3840

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,49/24,51 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,02/27,04. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3834/0,3842.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1361
З нами з: 14.09.13
Подякував: 264 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 520521522523
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.