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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:54
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 2 копійки, у продажу — 1 копійку. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі і на 4 копійки в продажу.
Долар 24,46/24,50
Євро 27,02/27,06
Рубль 0,3836/0,3844
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,4800/24,5100 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,0846-27,1178. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3843-0,3852.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:49
До закриття міжбанку американський долар у купівлі додав 2 копійки, у продажу — одну. Євро подешевшало на 3 копійки в купівлі і на 4 копійки в продажу.
Долар 24,48/24,51
Євро 26,99/27,02
Рубль 0,3831/0,3839
Відкрилися торги по долара в діапазоні 24,4600-24,5000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,0234-27,0676 грн/євро, торги по рублю – 0,3836-0,3844 грн/рубль.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 10:33
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 1 копійку. Євро знизилося в купівлі і в продажу на 3 копійки.
Долар 24,48/24,52
Євро 26,99/27,03
Рубль 0,3832/0,3840
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,49/24,51 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,02/27,04. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3834/0,3842.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 18:06
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 7 копійок, у продажу — на 8 копійок. Євро знизилося в купівлі на 10 копійок, у продажу — на 11 копійок.
Долар 24,41/24,44
Євро 26,89/26,92
Рубль 0,3809/0,3817
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,4800-24,5200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,9965-27,0382 грн/євро, торги по рублю – 0,3832-0,3840 грн/рубль.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:49
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 6 копійок. Євро знизилося в купівлі на 13 копійок, а в продажу на 9 копійок.
Долар 24,35/24,38
Євро 26,76/26,83
Рубль 0,3739/0,3799
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,41/24,44 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,89/26,92. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3809/0,3817.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 18:09
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 5 копійок, у продажу — на 6 копійок. Євро скинуло 1 копійку в купівлі і 6 копійок у продажу.
Долар 24,30/24,32
Євро 26,75/26,77
Рубль 0,3770/0,3775
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,3500-24,3800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,7996-26,8326 грн/євро, торги по рублю – 0,3793-0,3799 грн/рубль.
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