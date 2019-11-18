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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:57

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 2 копійки. Євро подешевшало на покупці на 1 копійку, а в продажу не змінилося.

Долар 24,11/24,14
Євро 26,65/26,69
Рубль 0,3779/0,3788

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,13/24,16 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,66/26,69. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3782/0,3788.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:44

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 5 копійок, у продажу — на 6 копійок. Євро додало в купівлі 10 копійок, у продажу — на 9 копійок.

Долар 24,16/24,20
Євро 26,75/26,78
Рубль 0,3784/0,3792

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,1100-24,1450 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,6560-26,6947 грн/євро, торги по рублю – 0,3779-0,3788 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:52

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 5 копійок, а в продажу на 4 копійки. Євро подорожчало в покупці на 5 копійок, а в продажу на 4 копійки.

Долар 24,21/24,24
Євро 26,80/26,82
Рубль 0,3792/0,3798

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,1650-24,2050 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,7530-26,7876 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3784-0,3792.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:55

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 7 копійок. Євро скинуло в купівлі 7 копійок, у продажу — 6 копійок.

Долар 24,14/24,17
Євро 26,73/26,76
Рубль 0,3781/0,3789

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,2100-24,2400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,8028-26,8264 грн/євро, торги по рублю – 0,3792-0,3798 грн/рубль.
Ірина_
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