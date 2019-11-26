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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:17

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро знизилося в покупці на 3 копійки, а в продажу на 2 копійки.

Долар 24,10/24,14
Євро 26,58/26,62
Рубль 0,3780/0,3787

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,09/24,12 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,61/26,64. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3780/0,3784.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:57

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 8 копійок, а в продажу скинув 11 копійок. Євро знизилося в покупці на 11 копійок, в продажу — на 14 копійок.

Долар 24,02/24,03
Євро 26,47/26,48
Рубль 0,3754/0,3758

Нагадаємо, 22 листопада торги завершилися в діапазоні 24,0950-24,1200 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 26,6153-26,6429 грн/євро, торги по рублю – 0,3780-0,3784 грн/руб.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:53

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 5 копійок, а в продажу на 3 копійки. Євро знизилося в покупці на 7 копійок, а в продажу на 5 копійок.

Долар 23,97/24,00
Євро 26,40/26,43
Рубль 0,3743/0,3749

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,02/24,03 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,47/26,48. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3754/0,3758.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:46

До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу не змінився. Євро знизилося в купівлі і в продажу на 1 копійку.

Долар 23,97/24,00
Євро 26,39/26,42
Рубль 0,3743/0,3748

Нагадаємо, 25 листопада торги завершилися в діапазоні 24,02/24,03 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 26,47/26,48 грн/євро, торги по рублю – 0,3754/0,3758 грн/руб.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:10

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці не змінився, а в продажу подешевшав на 1 копійку. Євро знизилося в купівлі і продажу на 1 копійку.

Долар 23,97/23,99
Євро 26,38/26,41
Рубль 0,3745/0,3750

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,97/24,00 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,39/26,42. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3743/0,3748.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:05

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 4 копійки. Євро підвищилося в покупці на 2 копійки, а в продажу на 1 копійку.

Долар 24,01/24,03
Євро 26,40/26,42
Рубль 0,3751/0,3756

Нагадаємо, 26 листопада торги завершилися в діапазоні 23,97/24,00 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 26,39/26,42 грн/євро, торги по рублю – 0,3743/0,3748 грн/руб.
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