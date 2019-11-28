|
|
|
Межбанк - актуальная информация
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:17
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро знизилося в покупці на 3 копійки, а в продажу на 2 копійки.
Долар 24,10/24,14
Євро 26,58/26,62
Рубль 0,3780/0,3787
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,09/24,12 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,61/26,64. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3780/0,3784.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1401
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 25 лис, 2019 17:57
До закриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 8 копійок, а в продажу скинув 11 копійок. Євро знизилося в покупці на 11 копійок, в продажу — на 14 копійок.
Долар 24,02/24,03
Євро 26,47/26,48
Рубль 0,3754/0,3758
Нагадаємо, 22 листопада торги завершилися в діапазоні 24,0950-24,1200 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 26,6153-26,6429 грн/євро, торги по рублю – 0,3780-0,3784 грн/руб.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1401
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 26 лис, 2019 10:53
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 5 копійок, а в продажу на 3 копійки. Євро знизилося в покупці на 7 копійок, а в продажу на 5 копійок.
Долар 23,97/24,00
Євро 26,40/26,43
Рубль 0,3743/0,3749
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,02/24,03 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,47/26,48. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3754/0,3758.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1401
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:46
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу не змінився. Євро знизилося в купівлі і в продажу на 1 копійку.
Долар 23,97/24,00
Євро 26,39/26,42
Рубль 0,3743/0,3748
Нагадаємо, 25 листопада торги завершилися в діапазоні 24,02/24,03 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 26,47/26,48 грн/євро, торги по рублю – 0,3754/0,3758 грн/руб.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1401
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:10
До відкриття міжбанку американський долар в покупці не змінився, а в продажу подешевшав на 1 копійку. Євро знизилося в купівлі і продажу на 1 копійку.
Долар 23,97/23,99
Євро 26,38/26,41
Рубль 0,3745/0,3750
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,97/24,00 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,39/26,42. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3743/0,3748.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1401
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 27 лис, 2019 18:05
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 4 копійки. Євро підвищилося в покупці на 2 копійки, а в продажу на 1 копійку.
Долар 24,01/24,03
Євро 26,40/26,42
Рубль 0,3751/0,3756
Нагадаємо, 26 листопада торги завершилися в діапазоні 23,97/24,00 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 26,39/26,42 грн/євро, торги по рублю – 0,3743/0,3748 грн/руб.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1401
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:03
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 1 копійку, а в продажу не змінився. Євро підвищилося в купівлі на 2 копійки, а в продажу на 3 копійки.
Долар 24,00/24,03
Євро 26,42/26,45
Рубль 0,3741/0,3747
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,01/24,03 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,40/26,42. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3751/0,3756.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1401
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:32
До закриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 2 копійки, а в продажу на 3 копійки. Євро знизилося в купівлі на 3 копійки, а в продажу на 4 копійки.
Долар 23,98/24,00
Євро 26,39/26,41
Рубль 0,3740/0,3745
Нагадаємо, 27 листопада торги завершилися в діапазоні 24,01/24,03 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 26,40/26,42 грн/євро, торги по рублю – 0,3751/0,3756 грн/руб.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1401
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:36
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро підвищилося в покупці на 2 копійки, а в продажу на 3 копійки.
Долар 23,99/24,02
Євро 26,41/26,44
Рубль 0,3743/0,3749
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,98/24,00 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,39/26,41. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3740/0,3745.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1401
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:50
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу скинув 3 копійки. Євро в купівлі подешевшало на 5 копійок, у продажу — на 6 копійок.
Долар 23,96/23,99
Євро 26,36/26,38
Рубль 0,3729/0,3735
Відкрилися торги по долару в діапазоні 23,9900-24,0200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,4153-26,4484 грн/євро, торги по рублю – 0,3743-0,3749 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1401
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|