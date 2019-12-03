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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:48

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 2 копійки. Євро знизилося в купівлі на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки.

Долар 23,94/23,97
Євро 26,37/26,40
Рубль 0,3714/0,3720

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,96/23,99 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,36/26,38. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3729/0,3735.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:34

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 1 копійку, у продажу — 2 копійки. Євро в купівлі подорожчало на 6 копійок, у продажу — на 5 копійок.

Долар 23,93/23,95
Євро 26,43/26,45
Рубль 0,3720/0,3727

Відкрилися торги по долару в діапазоні 23,9400-23,9700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,3746-26,4053 грн/євро, торги по рублю – 0,3714-0,3720 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:58

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу не змінився. Євро знизилося в купівлі і в продажу на 1 копійку.

Долар 23,94/23,96
Євро 26,52/26,54
Рубль 0,3728/0,3733

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,94/23,96 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,53/26,55. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3727/0,3734.
Ірина_
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